2 vahvat raamatut, mis lastega peredes võiks kindlasti olemas olla

Annie M.G. Schmidt on vähemalt pool sajandit mu absoluutne lemmik olnud – vahest kauemgi. Sest ega ma ju mäleta, millal mulle «Viplalat» ette lugema hakati ja kunas ma lugemisjärje üle võtsin. Sest ajast saati, olin ma koolipoiss või ülikoolipoiss või kena keskealine – selle autori asjad on tulnud rõõmsasti läbi lugeda.

Nõnda ka «Kriimik». Pealtnäha tundub titekas. Eks «Jip ja Janneke» tundus esmapilgul ka. Aga tühjagi. «Kriimik» on tõesti mahult väike, ent sisult pakub ka suurele vähemalt veerand tundi lahedat lusti ja paar mõnusat nüket vaimliste ribide vahele. Jah, head kirjanikud on osanud ka jampsi avaldada, ent Annie M.G. Schmidt koos oma kauaaegse sõnapiltniku Fiep Westendorfiga on kvaliteedi garantii. «Kriimik» on ajatu ja kohatu raamat, kuid mõnigi muu lugu, Viplala veel eriti – nood kohe kutsuvad Hollandisse. Järeldus: aegade- ja kohtadeülene lastekirjandus saab olla ühele vähetuntud maale parimaks reklaamiks üleüldse. Laste või lapselastega inimestel – eriti noil, kelle järeltulu end roka-aadudeks kipub keerutama – võiks see raamat olemas olla. Või võetagu raamatukogust. Ent sel juhul tuleb kriimikud ja roka-aadud vaos hoida!