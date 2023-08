LUGEMISSOOVITUS ⟩ Teravad lood ajast, millele me harva mõtleme

Eestis on küll nõnda, et ajaloolised põnevikud on me kirjanduspildi alguses, keskmes ja tänapäevas hästi olulised. Eduard Bornhöhe «Tasuja» on tüvitekst (sama autor on süüdi ka me kinokunsti tüvilinandis «Viimne reliikvia»), siis meenuvad August Mälk ja «Läänemere isandad», Enn Kippel ja «Meelis». Edasi juba kogu Jaan Krossi proosa ja meie sajandist hulk ulmelist alternatiivajalugu, eriti aga Indrek Hargla apteeker Melchiori lood ja päris uuest ajast näiteks Katrin Laur ja Lilli Luuk. Ei tea, kas eestlastele ajalugu pinget pakub, ent me kirjanikele näikse pakkuvat küll.