Tunnistades sisemaailma pimedamaid nurki, saad need enda kasuks tööle panna

«Varjukülg on osa psüühikast ja inimese olemusest, mida ta tajub negatiivse, raske, ebameeldivana, kahjustava ja/või hävitavana,» kirjeldab coach Maria Baydar raamatus «Enesekasutusjuhend» varjukülje olemust. Ta lisab, et igal elus- ning eluta olendil on varjukülg, negatiivne potentsiaal – tumeda stsenaariumi võimalusealge. «Kõige huvitavam on see, et inimene annab ise hinnangu kogemusele või olukorrale, kas see on varju- või valguseaspekt,» räägib Baydar.