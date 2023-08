5 lasteraamatut lustliku tuju loomiseks

Vaal on Putuka vanaisa ja Putukas on Vaala tütretütar. Päeval, kui ema ja isa on tööl, jõuavad Vaal ja Putukas teha kõike, mida soovivad – käia pargis mänguväljakul ja poes, teha lõunasööki ja lugeda raamatuid. Ja soovivad nad enamasti ikka ühesuguseid asju, mis sellest, et Putukas on alles noor, aga Vaal paistab väljastpoolt auväärses eas olevat. Ainult Putukas teab, et seestpoolt on Vaal vaid natuke temast täiskasvanum. See on muidugi saladus ja seda ei reeda Putukas kellelegi. Nii nagu Vaal ei reeda tema saladusi.