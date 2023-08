NÄDALA RAAMAT ⟩ Arst: nn külmetushaigus ei ole tegelikult tingitud külma saamisest

Liis Puis, «Meditsiinimüüdid ja nende teaduslikud selgitused». Raamat

«Olemas on ka palju, võiks ehk isegi öelda et rahvapärimusena levivaid meditsiinilisi küsimusi, mille üle arutlemine inimesi köidab ja kõnetab. Kes meist poleks kuulnud väiteid, et kivi peal istudes saab põiepõletiku või et külmetushaiguse korral ei pea teise inimese nakatamise pärast muretsema? Sarnaseid väiteid ja müüte üritan raamatus kummutada või selgitada, samuti paljastada nende tekkimise tagamaad.»