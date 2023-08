Õnnekoolitaja: teadmatus ja segadus mõtetes ei lase rahulikult elu nautida

Pidev teadmatuse tunne, taju, et midagi on puudu, asjaolud on segased või info millegi suhtes puudulik või lünklik, muudab meid ebakindlateks, murelikeks ja seega negatiivseteks. Inimloomusele olla omane täita puuduvad lüngad negatiivse infoga. Kui meil on mingisugune info puudu, peas valitseb ebaselgus, hakkame alateadlikult muretsema, mure aga pärsib meie tegemisi.

Selguse puudus tekib paratamatult aegajalt meil kõigil ning pea kõigis meie olulistes elu aspektides. See võib juhtuda töökohas, paarissuhetes, lävimises lähedastega, mures tervise pärast, tekkinud materiaalsete raskuste korral - neid näiteid on lõputult.

Lahendus peitub selguse loomises

Isegi kui näiteks hirmutav lahkuminek näibki parim lahendus, tööl ootab ees paratamatu koondamine või tervisega on probleeme, mida oled pidevalt edasi lükanud ja püüdnud mitte märgata, siis suures plaanis loob selle teadvustamine ikkagi kergust, sest siis sa vähemalt tead, tunnistad seda ja saad mõelda, kuidas edasi minna. Inimestena me soovime kogu aeg edasi liikuda parema, suurema, ägedama, uhkema, uuema, värskema idee, projekti või sammu poole, et endid paremini ning ka väärtuslikumatena tunda.

Me saame vaid ise oma ellu kergust luua, hoolitsedes teadlikult selle eest, et looksime nii palju kui võimalik oma elus juurde selgust. Selleks aga, et teada, kuhu tuleb selgust luua, ongi vaja esmase sammuna märgata neid kohti, kus valitseb praegu mingi segadus; kus on õhus mingi veider ärev energia või kus me pole päris kindlad, mis toimub.

Ebaselged teemad on justkui tellised me õlgadel, mis suruvad meid allapoole ja tekitavad raskustunnet, selle tundega ei ole võimalik end hästi tunda.