Kolm TalTechi professorit said maailmakuulsa raamatuauhinna

Raamat kannab pealkirja «How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucracy» ning selle andis välja maailmakuulsa Yale ülikooli kirjastus. Auhind anti Eesti professoritele üle äsja Bostonis toimunud Academy of Management aastakonverentsil.

«Oleme ülimalt uhked, et TalTechi professorite trio mitmete aastate töö on saanud ühe väärikaima globaalse juhtimisteadlaste kogukonna tunnustuse. Suur rõõm, et murrangulised ideed, mis meie ülikoolis on idanenud, kõnetavad maailma juhtimisteaduste tippe ning mõte avaliku juhtimise agiilsest stabiilsusest on inspireerimas erineva taustaga lugejaid üle maailma,» sõnas majandusteaduskonna dekaan, dr Mari Avarmaa.

Raamatut arvustades märkis komisjon, et raamat lähtub klassikalisest ja kaasaegsest organisatsiooniteooriast, majandussotsioloogiast ja poliitökonoomiast, et eemalduda valitsevast narratiivist riigist kui erasektori innovatsiooni passiivsest soodustajast. «Raamatus pakutakse välja uus, ettevõtliku riigi mudel – riik, mis investeerib aktiivselt innovatsiooni ja ettevõtlusesse ning koordineerib seda erinevate vahendite, sealhulgas otseinvesteeringute, riigihangete, poliitikate ning strateegiliste partnerluste kaudu erasektori partneritega. Kokkuvõttes on see raamat murranguline panus ülemaailmsetesse juhtimisalaste teadmistesse,» rõhutas komisjon.

Kümneaastase koostöö tulemus

Raamatu autorid on kolmest põlvkonnast koosnev akadeemiline meeskond, kes on töötanud koos pikka aega, raamat on nende peaaegu kümneaastase koostöö tulemus, mille fookuses on olnud küsimus - kuidas avalik sektor peab olema optimaalselt korraldatud, et innovatsiooni toetada ja ellu viia. Terry auhind antakse raamatule, mis on viimase kahe aasta jooksul andnud silmapaistvaima panuse juhtimisalaste teadmiste ülemaailmsesse edendamisse.