Lugu kirjanikust, kes on endiselt tegus, ei ole veel dementne, ei ole veel surnud

Knut on täpselt sama palju nagu kõik teised kõigest üks mutrike masinavärgis. Aga vana tajumus, et ta ei kuulu inimkonna hulka, on temasse juured ajanud ega taha lahti lasta. Ta mäletab seda olekut väiksest peale, ja sügisest saadik on see taas platsis: tunne, et kõik teised on taibanud midagi, mida tema ei ole taibanud. Et maailmas on mingi suur ja põhjapanev saladus, mida kõik peale tema teavad.

Viimasel ajal on talle kohale jõudnud, et ta peab varsti jälle maailma minema, pole pääsu. Hoiuarve on tühi, ta on hakanud viimasel ajal isegi krediitkaarti kasutama.

On ainult aja küsimus, millal tal tuleb hooldekodusse helistada ja ennast tööle pakkuda.

Pärast iga korda mõtleb ta: jäägu see viimaseks! Aga ta läheb alati tagasi. Viimati töötas ta seal eelmisel suvel ja nagu tavaliselt oli mitu patsienti vahetunud. Üks neist oli varadementne mees, vaid üks aasta Knutist vanem. Nad viskasid selle üle puhketoas nalja, et varsti on Knuti kord lasta endal mähkmeid vahetada.

Knut naeris koos teistega. Hommikuse tualeti ajal vaatas ta ikka peeglisse, kui aitas mõnel patsiendil riidesse panna, et sedastada salamisi, et nad on erinevad: tema on pikka kasvu ja valgete riietega ning abi vajav õnnetuke hall ja kühmus.