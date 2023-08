EHMATAV KRIMILUGU ⟩ «Minu arvates toimus siin kuritegu, keset surnu laupa on kuuliauk»

«Siin lähedal asus üks Ameerika lennuväebaas,» mainib teine mees. «Lockwell Heathis.» Ruth tunneb mehe ära. See on Edward Spens – kohalik kinnisvaraarendaja, keda Ruth on ühe varasema juhtumi ajal juba kohanud. Spens on pikk ja nägus ning tema võimukust pisendab veidi vaid tõsiasi, et seljas on tal tenniseriided. Kolmas mees, kes kannab teksaseid ja räpast jalkasärki, seisab veidi eemal, tahtes justkui mõista anda, et tema pole süüdi. Ruth oletab, et see on ekskavaatorijuht.