KINNITATUD ⟩ Sellist kirjandust lugedes paraneb teie unekvaliteet

Lugemine parandab sõnavara, pakkudes meile pidevalt uusi sõnu ja ütlusi. Veelgi huvitavam on see, et eriti ilukirjandusel võib olla positiivne mõju meie suhtlemisoskusele. Seda peamiselt seetõttu, et peaaegu iga ilukirjanduslik romaan, mida me loeme, sisaldab dialoogi. Dialoogide lugemine arendab tõhusat ja rikkalikku suhtlust ka tavaelus. Lisaks sellele, et meie sõnavara muutub iga loetud raamatuga rikkamaks, võib see muuta meid tõsisteks vestlusvõluriteks.