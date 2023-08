ASJATUNDJA SOOVITAB ⟩ Viis nõuannet viiest raamatust, mis muudavad sind õnnelikumaks ja edukamaks inimeseks

«Pane paika oma piirid» Nedra Glover Tawwab

See raamat aitab selgeks teha, miks on ülioluline enda piirid selgelt paika panna ja teistele välja öelda. Võiks isegi öelda, et see on üks õnnelik olemise saladusi. Me kõik oleme vahel tundnud frustratsiooni või stressi, kuna inimesed teevad midagi, mida me nendelt ei soovi. Miks siis vaikuses kannatada? Ütle oma piirid selgelt välja ning pea ka ise nendest kinni!

Autor teeb väga sõbralikul ja toetaval, aga ka brutaalselt ausal viisil selgeks, et kõik tõepoolest on tehtav, saavutatav, väljamõeldav. Küll aga on selleks vaja haarata vastutus iseenda elu eest ning astuda vajalikke samme. Forleo on inspireeriv eeskuju, kes ka ise on oma elus võimsaid kannapöördeid teinud ning aitab seda tänu praktilistele näidetele ja ülesannetele teha ka lugejal.

Selles kogumikus on nõuandeid ja lugusid miljardäridelt, kellega enamik meist mitte kunagi muidu suhelda ei saaks. Ajalises mõõtmes on näiteks miljon sekundit 12 päeva, aga miljard sekundit 31 aastat. Seega kes meist unistab saada miljardäriks, mitte ainult miljonäriks, peab õppima mõtlema palju suuremal tasandil, kui meile tavapärases koolisüsteemis õpetatakse. Badziagi raamat aitab harjutada selleks saavutuseks sobivat võimsat mõtteviisi.

«Andmise jõud» Bob Burg ja John David Mann

Tunne rohkem kirge selle vastu, mida annad, kui vastu saadava vastu. Maailm kohtleb sind täpselt nii, nagu sa ise maailmalt ootad. Kui annad endast kõik, et luua teistele väärtust, tuleb see ootamatutel viisidel kuhjaga tagasi. Ava enda süda ja aita teisi midagi konkreetset vastu ootamata ning naudid kahtlemata ka loodud hea karma vilju!