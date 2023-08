Õnnekoolitaja Dali Karat: rõõmusta enda üle, keksi ja hüppa või õhku, sest sa oled seda väärt

Dali Karat julgustab oma raamatus “Õnn on otsus!” suhtlema, märkama ja hindama iseend. Kõik muu on väline, meist endist sõltub see kuidas ümbritsevat tajume, millisena lubame sel oma ellu tungida, kuidas end mõjutada laseme. See kuidas me ümbritsevat vastu võtame, sõltub suuresti sellest kui terved, tugevad, õnnelikud ja positiivsed me ise oleme. Kas näeme kõiges pigem negatiivset või võtame vastu ka esmapilgul trööstitu argipäeva positiivselt, või vähemasti neutraalselt.