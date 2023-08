LUGEMISSOOVITUS ⟩ Luulekogu, mis pole lihtsalt luulekogu, vaid on midagi enamat

Noid kogutuid luuletusi on siin muidugi ka. Ja üldse on siin enamvähem kõik, mida teadjad ja hoolsad on Üdi/Viidingust kokku korjanud. Võimas ülevaade, ammu müügilt kadunud ja uuesti välja antud – nagu tiitli pöördel seisab: „täiendatud kordustrükk“. Mis saanud rikkamaks veel ühe järelsõna jagu – Hasso Krullile sekundeerib Joosep Susi. Kindlasti tuleb kunagi ka kolmas kordustrükk ja siis lisandub järelsõnadele ka eessõna. Saame näha, kes toks ajaks klassikule veel uuema vaate leiutab. Et keegi leiutab, pole kahtlustki.