LUGEMISSOOVITUS ⟩ Vii end saja aasta tagusesse New Yorki

Koomiks või graafiline romaan (lühemalt gromaan) on mõisted, mida võib rahulikult kõrvuti kasutada. Ei ole päris nii, et koomiks on ainult see pildijada, mis toob meieni mikihiired ja aluspükse sukkpükste peal kandvad superkangelased ning et graafilises romaanis peab tulema tõsist juttu juutidest või Arvo Pärdist. Piltkirjanduse ilm on värvirikas ka siis, kui ta on mustvalge. Halle varjundeid jätkub päris kauaks, nagu ka tähendusvälju ja mõtluskihte, mida lahti harutada.