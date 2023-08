Vigadest peab vabanema! Vigu tuleb varjata! Enamik eelistab lihtsalt nägu teha, et neil vigu polegi – on täiuslikkus kahel jalal.

Eesti autor Kristina Mänd-Lakhiani avaldas sel suvel raamatu «Becoming Flawesome», mis on juba figureerinud USA bestsellerite seas. Mõned kirjastamisega kursis olevad inimesed Eestis aga leiavad, et pigem on tegu ülepaisutatud blufiga. Teise eestlase edule kaasa elamine võib osutuda ootamatult raskeks.