Uus raamat selgitab lastele, kuidas beebisid tegelikult tehakse

Rita Holm, kes on Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse liige ja Soome Seksuoloogia Liidu aseesimees, on tõdenud, et see raamat peaks leidma koha iga lapse raamaturiiulis. «Kust ja kuidas tulevad beebid? Lapse küsimus, millele vastamine on ajast aega tekitanud probleeme nii lapsevanematele kui õpetajatele. Anna Fiske raamatu abiga ei ole see enam raske. Põhjalik, asjalik, aus ja lisaks humoristlike illustratsioonidega varustatud üksikasjalik vastus sellele küsimusele. Kusjuures on kõige selle juures suur rõhk armastusel,» selgitab Holm.