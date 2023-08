USKUMATU ⟩ Raamatu lugemine põletab rohkem kaloreid kui see füüsiline tegevus

Kui lugeda raamatut täpselt 1 tund ja 45 minutit, põletab inimese keha 150 kilokalorit. Uskumatul kombel on see aga võrreldav poole tunnise jalutuskäiguga.

See ei pruugi tunduda palju, kui arvestada, et mugavas tempos jooksmine kulutab tavaliselt vaid ühe tunniga umbes 500 kalorit. Peamine erinevus tuleneb sellest, et lugemist ei tehta sportlikul eesmärgil. Te ei loe raamatuid kalorite põletamiseks, samas kui jooksmine on teie jaoks tõenäoliselt valitud füüsiline tegevus just põletatavate kalorite tõttu.