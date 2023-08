Näitleja Lucy Hale nimetab raamatuid, mis aitasid tal alkoholismiga toime tulla

Nende raamatute hulka kuuluvad

Hale teatas tänavu sõbrapäeval oma Instagrami postituses, et tähistas aastapikkust kainust. «See on alternatiivne valentinipäeva postitus. See on postitus enesearmastusest ja suurimast asjast, mida ma kunagi teinud olen. 2. jaanuaril 2023 täitus mul kaine aasta,» kirjutas ta. «Kuigi see teekond on olnud enamasti privaatne, tundsin täna õhtul, et tahan anda teada kõigile, kes on hädas, et te pole üksi ja teid armastatakse.»

Hale kirjeldas oma heitlusi täpsemalt veebruaris avaldunud taskuhäälingus «The Diary Of a CEO». «Ma tahan olla võimalikult õnnelik ja õppida enda kohta nii palju kui võimalik, ja mõnikord tähendab see, et selle saavutamiseks peab minema pimedasse kohta,» ütles ta. «Ma pole kunagi avalikult rääkinud... kainusest. Ma on veidi üle aasta kaine olnud,» ütles ta. «Olen kainenemisega tegelenud 20. eluaastast saadik. Olen 33. See võtab aega. See võttis aega. See nõudis kannatlikkust iseenda suhtes.»