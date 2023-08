Karl Martin Sinijärv soovitab: luuleraamat, mis pakub seiklust sõnades küll ja veel

Foto: Apollo

Summa ei sõltu liidetavate järjekorrast, taoti meile pähe jo varases kooliastmes. Aritmeetikas ehk võibki see nõnda olla. Keemias läheb keerulisemaks – sõltub ikka vägagi, mille sisse mida kallata – no et kas pauk tuleb või ei. Kirjanduses sõltub summa alati, üksnes ja ainult liidetavate järjekorrast. Kirjamärke on kindlaksmääratud hulk ning nende kombineerimine ongi kogu mäng. Paarikümne klotsi mõtestet järjestus annab edasi kõik, mida vaja. Ja terve, et mitte öelda haige hulga värki, mida kellelegi vaja pole, lisaks.

Kätlin Kaldmaa armastab liidetavate märkide järjestusega mängida, kui asi kirjandusse puutub. Olgu meil käsil ideoloogia, poeesia, kriitika, kirjanduse propageerimine, proosa, tõlkimine… öelge ainult – Kätlinil on see olemas. Kui kohe ei ole, siis tuld! – ja tuleb. Tuleb nii ja naa, võib armastada ja vihata, tohib kiita ja karvustada… Tunnustada tuleb igal seitsmel juhul. No kuuendal ehk välja arvatud, ehk oli see hoopis viieteistkümnes? Paljud kirjanikud kirjutavad elust, aga Kätlin elab kirjanduses(t). Õnneks mitte ainult. Ta navigatsioon kirjailmas ei eksi muuilma karidele või kui, siis laksahtades uut lainet vastu vana rünka; tarvidusel ka teisipidi. Meeldiv, et siinne luule on enam mereline kui mureline. Võin nõnda mul näis.

Kätlin Kaldmaa Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM