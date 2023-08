LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kalle Käsper läheb ülejäänud maailmaga sageli nugade peale

Vähe on meil kirjanikke, kes ühel teisel või kolmandal põhjusel venekeelse kultuuriruumiga sedavõrd sügavat suhet on hoidnud ja/või tekitanud, et tos keeles ka kirjutanud. Ja mitte niisama, vaid piimaga. Ehk põhjalikult. Jaan Kaplinski lõpuaastate pöördumus meenub, ning mõistagi siin, ent siiski ka sinna sündinud autorid – Ivanov, Kotjuh, Filimonov… terve plejaad tegelikult.

Kalle Käsper on kuidagi omaette. Ta on oma venekeelsusest (õigemini vene keelde tõlgitud maailmakirjanduse raamaturuumi sulandumisest) ka varem kirjutanud, ent selgesti on ta nii eesti kirjanik kui ka Eesti kirjanik. Siinse raamatu puhul ei ole üldse tähtis, kas algupärane tekst on loodud eesti või ladina või itaalia või saksa või prantsuse või läti või, jumal hoidku, vene keeles. Jutt on see kooruke, õpetus on see iva.