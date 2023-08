Need on kuulsate kirjanike lemmikud alkohoolsed joogid

Tundub, et alkohol on aidanud nii mõnegi kuulsa kirjaniku kujutlusvõimet õhutada. Kes teab, võib-olla on väike kokteil ainus, mis seisab sinu ja kirjandushiiuks saamise vahel. Allpool on kirjas viis kuulsat kirjanikku ja nende lemmikkokteil.