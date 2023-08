Ida Adele Raneli Ruul soovitab nelja raamatut vaimseks arenguks

«Argipäeva kangelase käsiraamat» Robin Sharma

Juhtimise ja eliittasemel soorituste legendaarne geenius Robin Sharma on üle kahekümne viie aasta koolitanud ärititaane, elukutselisi tippsportlasi ja meelelahutuskuningaid, kasutades selleks revolutsioonilist süsteemi, mis on aidanud neil supertähtedel kõige kõrgemad ambitsioonid igapäevasteks tulemusteks muuta. Oma raamatus «Argipäeva kangelase käsiraamat» on Robin Sharma puhastanud oma meetoditest välja parimad põhimõtted, eeskirjad ja taktikad ning pannud need kokku väärtuslikuks teoseks. See on osalt plahvatusliku tööviljakuse käsiraamat, osalt maailmaklassi elu juhend ja osalt universaalne õpetus, kuidas kujuneda maailma kergitavaks spirituaalseks raskekaallaseks.

«Ichigo Ichie. Naudi iga hetke. Elamise kunst Jaapani moodi» Héctor García ja Francesc Miralles

Raamatus «Ichigo ichie» õpetavad Héctor García ja Francesc Miralles («Ikigai» ja «Leia oma ikigai»), kuidas jaapanlaste kombel lasta minevikul minna ja mitte liialt muretseda tuleviku pärast, et saaksid kogu oma tähelepanu koondada käesolevasse hetke ja nautida elu täiel rinnal. Nagu ütlevad García ja Miralles, ei seisne õnn millegi välise otsimises, vaid selle väärtustamises, mida elu meile piiratud aja jooksul kingib. Seepärast ära viivita õnnega. Sinu elu parim aeg on praegune hetk. Ichigo ichie!

«Siin ja praegu: kohaloleku jõud» Eckhart Tolle

Jaan Tätte on öelnud, et olemine on tema jaoks sama, mis õnnetunne. Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada «siin» ja «praegu». «Õnneks» on olemist on võimalik õppida, harjutada – Tätte sõnul see rõõm tasub ennast ära.

«Elu pärast surma» Deepak Chopra