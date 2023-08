6 tõeliselt veidrat fakti maailmakuulsate kirjanike kohta

Kuulsal põnevusromaanide autoril Stephen Kingil on triskaidekafoobia, mis on irratsionaalne hirm number 13 ees. Hirm on nii suur, et ta ei peata lugemist ega kirjutamist 13. leheküljel, vaid laseb edasi, kuni on jõudnud “ohutu” numbrini. Irooniline, arvestades, et tema loomingus on teatavasti mitmeid hirmutavaid aspekte, mis on hulga kangemad kui kole number. «Number 13 ei jäta kunagi oma vana jäist sõrme mööda mu selgroogu üles-alla vedamata,» on ta öelnud. Ta ei peatu kunagi ka lehekülgedel 94, 193 ega 382, kuna nende kolme numbri summad annavad kokku 13.