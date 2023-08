SUURIM REETMINE ⟩ Maria Baydar hoiatab: «Just see hävitab enesehinnangu!»

Tea, mis on enesearmastus sinu jaoks

Maria rõhutab, et alustada enesearmastuse tugevdamist ja treenimist, on esmalt vaja ajule luua seosed ja selgitada endale, mida tähendab enesearmastus sinu jaoks. Ei loe, mida on teised rääkinud enesearmastusest. Loeb vaid see, kuidas sina seda mõistad ning mis on sinu jaoks tähtis.

Võta endale toetuseks lisaküsimus: kuidas käitub naine/mees, kes end armastab? Kirjuta see põhjalikult lahti. Maria paneb südamele, et enesearmastusega on väga tähtis teha tööd, kui soovid saavutada tasakaalu oma sisemaailmas.

Miks enesearmastus hävineb?

Maria selgitab, et kui väike laps sünnib, armastab ta end tingimusteta sellisena nagu ta on. Aga siis hakatakse temas pettuma. Ümbritsev maailm paneb talle peale ootusi, tingimusi, võõraid standardeid ja väike laps kogeb kogu aeg, et on vale ja pole piisav. Siis tekivad ootused iseendale, lubadused iseendale, mida alati ei suuda täita. Enesearmastuse peamine purunemine toimub, kui reedame iseennast ja murrame endale antud lubadusi. Näiteks homsest hakkan jooksma, dieeti pidama jne. Need võivad olla ka alateadlikud.

Kuula ka «Naistejutud» saadet Maria Baydariga:

Maria toob välja, et mida rohkem end reedad, seda rohkem enesehinnang hävineb ja lõpuks sinus kasvab uskumus, et sa pole midagi väärt, ei saa ennast uskuda, ei saa endale toetuda.

Kuidas enesearmastust taastada?

Maria soovitab panna kirja: Vaata minevikku. Miks on kadunud sinu enesearmastus?

Millistes olukordades oled end reetnud?

Millised unistused ja eesmärgid oled jätnud täitmata? Miks?

Milliseid lubadusi iseendale oled murdnud?

Millised on need hetked, mil lähed pidevalt endaga konflikti? Pane kirja konkreetne olukord iga päev ning kirjelda, milles seisneb konflikt.

Mida sina tegelikult tahad? Väljenda endale oma vajadusi.