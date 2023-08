Iga seitsmes noor kogeb vaimse tervise probleeme: mida ette võtta?

Lage töötab viimased 10 aastat psühhoterapeudina noorte ja täiskasvanutega. «Minu kogemuse järgi suureneb aasta-aastalt noorte hulk, kes teismeikka jõudes kogevad abitust, üksildust ja lootuse kaotust endas ja end ümbritsevate muutustega toime tulemisel. Abitust, hirmu ja lootusekaotust kogevad ka paljud nende laste ja noorte vanemad,» nendib ta.

Ennetustegevuse üks võtmeoskusi on täiskasvanute enesereflektsioon

Lage märgib, et ennetustegevuse üks võtmeoskusi on täiskasvanute eneserefleksioon sellistes olukordades, kus noor või laps kogeb ebaõnnestumist, läbikukkumist või muid negatiivseid tundeid. Paljud täiskasvanud proovivad selliste kogemuste tekkimist lastel ja noortel vältida, hajutada ja nende kogemuste tähendust vähendada. Ebameeldivate tunnete vältimise soov on loomulik, eriti kui asi puudutab lapsi. Samas pidevalt ebaõnnestumistunnet vältides on lastel raske kogeda, et nad saavad millegagi hakkama ja

on osavad. Ebaõnnestumised on vajalikud, selleks et jõuda õnnestumisteni. Halba enesetunnet on võimalik ära kasutada, et õppida elust rõõmu tundma ja pääseda abitusest.

Lage usub, et täiskasvanutel on vaja oskust, kuidas õpetada lapsi ebaõnnestumise kogemusi endale lahti seletama selliselt, et säiliks optimistlik vaade endale ja soov katsetada teisi viise raskuste ületamiseks.

Raamat «Optimistlik laps». Foto: Apollo