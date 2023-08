PÕNEV ⟩ Kui naudid The Weekndi muusikat, siis võiksid sulle meeldida ka need raamatud

Raamatud ja muusika on tihti omavahel üsna tihedalt seotud ning kuulsad muusikud saavad alatasa inspiratsiooni just kirjandusest. Sotsiaalmeedias on mitmed maailmakuulsa staari The Weekndi muusika austajad märganud, et mõni raamat viib lugeja justkui tema loomingu sisse.