Kuidas raamatuid lugeda ka siis, kui elu läheb aina kallimaks?

Raamatukogu võlud

Eestis on umbes 890 raamatukogu, kust on võimalik raamatuid laenutada. Raamatukogus saab hea ülevaate eri žanritest ja autoritest, et leida lõpuks see, mis kõige rohkem huvi pakub – ja lugeda seda tasuta. E-kataloogist ESTER saab enne raamatukokku minekut infot, kas soovitud teos on lähimas raamatukogus olemas, ning kui ka ei ole, saab selle lähimasse raamatukokku tellida. Raamatukogud ootavad ka lugemishuvilistelt ettepanekuid ja tellimissoovitusi.

Lisaks on Eestis olemas e-raamatute laenutusplatvorm MIRKO, mille kaudu on võimalik lugeda või kuulata üle 3000 raamatu. Eesti isikukoodiga kasutajate jaoks on rakendus tasuta. Raamaturakendused on tänapäeval üldse populaarsed, näiteks Elisa Raamatu äpiga ja Rahva Raamatu rakendusega saab ligipääsu peaaegu 5000 raamatule.

Kasutatud raamatute rõõm

Kui sooviks on lugeda siiski raamatuid, mis on päriselt enda omad, saab osta ja tellida kasutatud raamatuid. Näiteks lapsed tüdinevad raamatutest kiiresti ning kasvades on oluline, et raamatud sobiksid just nende vanuse ja huvidega. Facebookist võib leida raamatute müügi- ja vahetusgruppe. Kasutatud teoseid pakutakse ka Facebook Marketplace’is ja Yaga lehel.

Veebilehtedest tasub Eestis vaadata näiteks Vaimuvara, Vanaraamat ut , Raamatukoi d ja Raamatuvahetust. Kui on rohkem aega, saab raamatuid otsida ka taaskasutuskeskustest.

Audioraamatud

Tänu audioraamatutele võivad kirjandusest rõõmu tunda eakad, kes tervise tõttu ei saa raamatuid enam mugavalt lugeda, ning lapsed, kes lugema õpivad. Lisaks on see laste puhul hea säästmiskoht, sest saab nende sageli muutuvate eelistuste tõttu alternatiive pakkuda, ilma et peaks uusi paberraamatuid ostma. Audioraamatuid on mõnus kuulata ka trenni tehes.