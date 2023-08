ARMASTUSE KEEMIA ⟩ Nagu Marie Curie, kes ilmus laulatusele laborikitlis

Ma ütlen ausalt: mind ajas juba iiveldama. Et vähem kui kuue kuu jooksul lükati mul neli granditaotlust tagasi, olin kindel, et mu karjäär on omadega ummikus – võib-olla koguni läbi. Iga kord, kui Trevor mu oma kabinetti kutsus, hakkasid mul käed higistama ja süda kloppima, sest olin kindel, et ta ütleb mulle, et mu aastast lepingut ei pikendata. Doktorikraadi saamisele järgnenud paar viimast aastat pole siiani olnud just lustipidu.

Nüüd aga on sellega ühel pool. Lepinguline töö NASA-s on hea võimalus karjääri teha. Lõppude lõpuks valiti mind välja armutu selektsiooniprotsessi käigus, jättes kõrvale kuldsed poisid, nagu Josh Martin või Hank Malik või koguni Jan Vanderberg, see jube tegelinski, kes räägib mu uurimistöödest nimme halvasti, just nagu tooks see talle olümpiamedali. Mul on olnud omajagu tagasilööke, päris hulgaliselt, aga pärast ligemale kaht aastakümmet, mille jooksul inimaju on olnud mulle kinnismõtteks, olen omadega siinmaal: minust sai projekti BLINK juhtiv neuroteadlane. Hakkan välja töötama vahendeid astronautidele, vahendeid, mida nemad hakkavad kasutama kosmoses. See on mu pääsetee Trevori seksistlikust ja kleepjalt higisest haardest. See on see, mis võimaldab mulle pikaajalise lepingu, päris oma labori ja omaette uurimissuuna. See on pöördepunkt mu töises elus – mis on ausalt öelda ainuke elu, millest ma vähegi hoolin.