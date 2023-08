LEIDLIK ⟩ Väikelaste ema teeb igast Eestimaa lapsest raamatu peategelase

Liisa Lotta Mumm, kelle looming on kõlanud ka laulupeol, selgitab, et «[Sinu lapse] korralagedus» on võluv ja hariv lasteraamat, mis viib iga lugeja fantaasiarohkele seiklusele, pakkudes väikestele raamatusõpradele lustaka ja loomingulise lugemiselamuse.

Erinevalt tavalistest lasteraamatutest on peategeleane muutuv, sest ta saab endale sinu lapse nime. «Olgu ta nimi nii levinud või haruldane kui tahes, see on integreeritud nii esikaanele, sisulehtedel olevatesse luuleridadesse, kui ka pühendusse,» sõnab Mumm. «Iga lehekeeramisega joonistub lapse ette kaasahaarav seiklus koos loomadest sõpradega, kellega koos õpitakse tähti tundma ja kelle eeskujul koristamine tüütu kohustuse asemel lõbusaks kogemuseks muutub.»

Liisa Lotta Mumm, «[Sinu lapse] korralagedus». Foto: Erakogu

Raamatu lähtepunktiks on usk, et õppimine, koristamine ja lõbutsemine saavad käia käsikäes. «Soovisin luua raamatu, mis lisaks lastele elamuse pakkumisele aitab neil elementaarseid oskusi arendada mängulisel ja interaktiivsel viisil. Personaalse peategelase sisse toomisega saab iga laps tunda uhkust ja elevust omanimelise raamatu üle. Ka uuringud tõendavad, et nimeline lugemiselamus tõstab laste empaatiavõimet, eneseusku ja suurendab nende lugemisarmastust,» märgib autor.

Nimelise lasteraamatu kasutegur ei piirdu kogenud ema sõnul vaid meelelahutusega, sest arendab ka lugemishuvi, tutvustab lastele tähestikku ning näitab eeskuju puhtuse hoidmise ja koostöö läbi.

Äsja algas Hooandja kampaania, mille esimene neljast eesmärgist saavutati juba 48 tunni jooksul. Projekti eesmärk on luua raamatust kaks versiooni: poelettidele jõudev «Koristamine on lõbus!» ja üdini personaalne eritellimusel valmiv «[Sinu lapse] korralagedus».