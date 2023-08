Arenguromaan, mis jääb veel pikaks ajaks sinuga

Sügis 1944 - suvi 1945, Lapimaa. Sõda on jõudnud põhja, inimesed evakueeruvad üle piiri Rootsi, hüljates oma kodutalud. Väärisasjad on ära peidetud või maha maetud. Loomi ei taheta aga maha jätta. Teismelise peretütre hooleks jääb toimetada lehmakari teisele poole Väila ehk Tornio jõge. Tal on abiks Katri, kes sündis Karjalas ja on juba korra pidanud kodu maha jätma ning sõja eest põgenema. Rännak pole kergete killast ega lõppe loomadele turvalise koha leidmisega, vaid tüdruk asub uuesti teele, põgenike seast oma perekonda otsima.

Rosa Liksom, «Väil». Foto: Repro

«Väil» on kirjutatud ja tõlgitud murdekeeles, mis oli alguses väga harjumatu ja võttis lugemistempot maha. Kuna peatükid on lühikesed, oli hea kohanemispause teha. Kusjuures sõnu, mida ma ei mõistnud, olid vaid mõned üksikud, näiteks «lota», mille kohta seletav sõnaraamat teadis, et nii kutsuti omaaegse Soome naiskodukaitse liikmeid. Umbes poole peal võõristus hajus ja lasin ühe jutiga lõpuni välja, nautides varjundeid, mida teistsugune kõnepruuk tekstile andis. Kogu lugemiselamust rikastas veelgi tausta avav tõlkija lõppsõna.