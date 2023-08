«Mu südames on nii meeletu valu, et seda on kohati võimatu taluda»

«Ma armastan oma tööd,» laulan ma endamisi. Autoraadio on keeratud Prantsuse jaamale, kus mängitakse nii kohutavat popmuusikat, et see mõjub heana, ning võtan kursi lõunasse viivale kiirteele. Ma töötan sisseostjana Wainrighti nime kandvas veine importivas ja turustavas ettevõttes, millel on Sussexi ja Hampshire’i väikelinnades käputäis veinipoode. Sõidan paar korda aastas Prantsusmaale, et käia veinitootjate juures ja degusteerida uusi paljutõotavaid veine. See võib kõlada üsna glamuursena, ent tegelikkus on märksa proosalisem. Suurema osa tööajast istun Arundelis asuva veinipoe kohal paiknevas väikeses tolmuses kontoris arvuti ees. Korra kuus sõidan kõik meie veinipoed läbi, et hoida personali kursis viimaste veiniuudistega ja aidata neil klientidele degustatsioone korraldada. Ent minu töö kõrghetked on kaks korda aastas toimuvad sõidud üle La Manche’i Prantsusmaa veinipiirkondadesse. Seekord sõidan ma Loire’i ja sealt edasi Bordeaux’sse. Ja tööreisi lõppu võtsin ma paari päeva ­pikkuse puhkuse, et külastada oma lemmiktädi.