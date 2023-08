5 raamatut, mis õpetavad elama tervemana ja rohkem tasakaalus

Koos oma poja Danieliga kirjutatud elujaatav raamat on täis lugusid inimestest, kes on haiguste haardes või võidukalt paranemas. Raamatu kaudu jagatavad kogemused tõestavad, et tõeline ja täielik tervis on võimalik saavutada – kui me oleme valmis üksteisega ja enda autentse minaga taas ühenduma.

«Hingamine»​ James Nestor

Vahet pole, mida me sööme, kui palju trenni teeme, kui head on meie geenid, kui kõhnad, noored või targad me oleme – sellest kõigest pole mingit kasu, juhul kui me õigesti ei hinga. Hingamine on meie tervise alustala, millega tegeleme 25 000 korda päevas. Ometigi on inimesed õigesti hingamise kunsti ära unustanud ja sellel on olnud rängad tagajärjed.

Värsked teadusuuringud näitavad, et sisse- ja väljahingamist vähekenegi muutes võime parandada oma siseelundite seisukorda, sportlikku sooritusvõimet ning teha lõpu norskamisele, allergiatele, astmale ja isegi autoimmuunhaigustele. See ei tohiks olla võimalik, aga ometi on.