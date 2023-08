Kui elu annab yerba buena, valmista üks hea kokteil

Mis on Yerba Buena? See on Californias kasvav maitsetaim, see on raamatus oluline restoran, see on üks Sara kokteilidest ja komponent, mis joogi maitsed tasakaalu viib. Just see teema jookseb läbi terve romaani - kuidas elus, täpselt nagu kokteiliski, õiged koostisosad paika sättida, sidrunitest limonaadi teha. Ühe naise jaoks seisneb see enese avastamises. Teine on ennast justkui leidnud, kuid peab rahu tegema oma minevikuga.