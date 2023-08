Mis juhtub siis, kui su teismelise unistusest saab sinu reaalsus?

«Idee sinust» peategelaseks on 39-aastane Los Angeleses elav kunstigalerii omanik Solène Marchand. Naine on lahutatud ning oma teismelisele tütrele meeldimiseks teeb aeg ajalt asju, mida tegelikult ei tahaks. Näiteks viib ta kohtuma tütre lemmikbändiga, kuna eksabikaasa plaanid muutuvad ootamatult ja muidu ootaks tütart ees suur pettumus.

Robinne Lee, «Idee sinust». Foto: Raamat

Sellest kohtumisest algab ootamatu sündmuste jada. Viimane asi, mida Solène ootab, on tutvuda maailmakuulsa ansambli August Moon ühe liikmega. Täpselt nii aga läheb. Hayes Campell on nutikas, võidukas, enesekindel ja uhke. Vastastikune külgetõmme on kohene. Asja muudab aga keeruliseks asjaolu, et poiss on kahekümneaastane. Kui vastupidise versiooni peale ei pilgutaks enamik inimesi tänapäeval silmagi, siis suur vanusevahe juhul, kui naine on vanem, kipub rohkem kõmu tekitama. Nii läheb ka selle loo puhul.

Teoses ongi üheks oluliseks teemaks, et milline on suhte võimalikkus, kui üks osapooltest on kuulus ning miljonite fännide poolt ihaldatud, milleks need fännid on võimelised ja millised on kuulsa osapoolega paarisuhte võimalused. Teine oluline teema on suure vanusevahega suhte võimalikkus. Mõlemad teemad toovad kaasa palju küsimusi ja takistusi, millega Solène ja Hayes peavad kokku puutuma.

Autor jälgib loos tõetruult maailmakuulsa muusiku teekonda ühelt kontserdilt teisele, sinna vahele lindistused, intervjuud ja muu popmuusiku eluga kaasnev. Samuti ka muusikute enda tunded ja mõtted sellest, kas kõik neid ümbritsev on väärt seda, millest samal ajal loobuda tuleb. Loobumisi ju ilmselgelt teha tuleb. Armunute kohtumised toimuvad üle kogu maailma. Kuna Solène'i puhul on aga tegemist täiskasvanud naisega, kel oma elu juba välja kujunenud, siis ei ole see lugu, kus naine hullumeelselt oma kuulsa kaaslase teekonda saadaks. Loo üheks tugevuseks on kindlasti see, et Solène peab oma tööd kunstigaleriis oluliseks ning ei unusta seda lihtsalt armumise pärast.

Suur vanusevahe ning erinevates eluetappides olemine toob lisateemana lauale Solène'i tütre ehk kõik selle, et mis juhtub teismelise eluga siis, kui ühel hetkel kollase meedia ajakirjanikud ta ema kõikjal taga ajavad ning temast intrigeerivaid pilte ja tekste levitavad. Samuti oluline asi, mida mõelda alati, kui isegi mõne kõmuloo avame.