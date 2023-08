«Poisid pissisid võidu, kumb peale jääb, ja lõpuks otsustati, et olgu siis kaks juhti»

Ometi ei süüdistanud ma kordagi Levid. Ei pannud talle pahaks, et ta keeldust teesklemast, nagu peaks mind kütkestavaks. Või … nojah … mittepelutavaks. Lõppude lõpuks paistis ta algusest peale mehem kui teised. Hoopis teistsugune kui need poisid, kes minu ümber tiirutasid. Tõsine, distsiplineeritud, pisut mõtlik. Väekas ja andekas. Alfaisane, mida iganes see siis tähendab. Ninarõnga ja hajusalt värviliseks triibutatud juustega tüdruk ei vastanud kindlasti tema naiseiluideaalile, ja mis seal ikka.

Küll aga panen ma Levile pahaks ta käitumist teistel puhkudel tol ühisel doktoriõppeaastal. Nagu näiteks seda, et ta ei vaevunud mulle kordagi silma vaatama, kui ma temaga rääkisin, või et ta leiutas alati mingi ettekäände, et jätta teadusajakirjanduse klubisse tulemata, kui oli minu kord ettekandega esineda. Ma jätan endale õiguse vihastada selle peale, kuidas ta vestlusringist iga kord välja lipsas, kui mina sellega liitusin; selle peale, et ta ei pidanud mind vähimagi inimliku tähelepanu vääriliseks ega öelnud mulle iial teregi, kui ma laborisse jõudsin; selle peale, et tabasin ta mind üksisilmi vahtimast, ilme pinev ja rahulolematu, justkui oleksin ma mingi ilge lummutis. Ma jätan endale õiguse selle peale kibestuda, kuidas ta minuga äsja kihlunud Timi kõrvale tõmbas ja ütles, et Tim oleks võinud endale mõne palju parema leida. Kuulge nüüd, no kes sedasi teeb?