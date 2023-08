Arvustusvõistlus Kapsas ootab noori osalema

Võistlusest oodatakse osa võtma 6.–7. klasside ja 8.–9. klasside õpilasi, kes saavad arvustamiseks valida 2021.–2023. aastal eesti keeles ilmunud laste- või noorteraamatu. Abistamaks noort kriitikut raamatu valikul on keskus koostanud soovitusnimekirja, kuid lähtuma ei pea ainult sellest. Igaüks saab vabal valikul analüüsida teost, mis pakkus talle erilist lugemiselamust. Süsteemne ja üksikasjalikum teose uurimine annab noortele hea võimaluse süüvida loetusse uue nurga alt. Oma mõtete sõnastamine võimalikult isikupäraseks tekstiks võib viia noored kriitikud uute avastusteni nii teose kui iseenda kohta.

Kirjutamise hõlbustamiseks on lisaks soovitusnimekirjale valminud põhjalikud abimaterjalid, mis on leitavad keskuse koduleheküljel ja edukalt kasutatavad ka koolitunnis. Kindlasti on algajal arvustajal kasulik nõu pidada ka õpetaja või raamatukoguhoidjaga.