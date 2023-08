Muhe lugemine, mis aitab halli argipäeva eest põgeneda

Manchester. Hannah naaseb peale kaht nädalat lahutusega tegelemist Kummaliste Sõnumite toimetuse tavapärasesse kaosesse. Ei oskagi kohe öelda, kumb on pöörasem, kas aknast välja lendav tualettpott või kuuldused suitsiidsest vampiirist. Pole just palju asju, milles Rahvas ja Rajajad oleks ühel meelel, aga see, et vampiire pole olemas, on üks neist. Ometi juhtub linnas järjest asju, mis just neile viitavad. Otse ajalehe omanikult tuleb käsk, et toimetusel tuleb kiiresti välja selgitada, millega on tegemist.