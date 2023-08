KATKEND RAAMATUST ⟩ «Vein on nagu seks: et olla hea, peab see köitma nii vaimu kui ka meeli»

Märkan rõõmuga, et pärast mu eelmist külaskäiku pole külalistele mõeldud magamistoas midagi muutunud. Valgeks lubjatud seintel on fotod kohalikust maastikust. Loomulikult Lizi tööd. Ma tunnen ja armastan neid kõiki: allpool talvises päikeses roosana mõjuvat jõeorgu endasse matvast udust kerkival côteau’l tikksirged viinapuud; kevadised valged õiepilved ploomiaedades; kuldne paju, mis peegeldub imeliselt vastu Dordogne jõelt kumavas ähmases sügisvalguses. Terrakotaplaatidest põrandat katavad kaltsuvaibad ja kaheinimesevoodile on laotatud kaunis toile de Jouy päevatekk. Nooremast peast leidsin ma, et nii suures voodis magamine on ülim luksus, sest kodus oli mul tagasihoidlike mõõtmetega magamisase. Öökapil on kann kevadlilledega ja selle kõrval väike virn pehmes köites raamatuid. Liz on innukas lugeja ja ma tean, et ta on need välja valinud mind silmas pidades, arvates, et need võiks ka minule rõõmu teha.