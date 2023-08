SALAKAVAL OHT ⟩ Kas pimedas raamatute lugemine rikub silmi?

Ja kui siis vanematele vahele jäädi, järgnes noomitusele hoiatus: «Sa rikud niimoodi oma silmad ära.» Kehtis see siis pimedas lugemise kohta ja saadab paljusid lugemissõpru tänapäevani. Kuid kas sellel hoiatusel ja hirmul on alust? Kas pimedas lugemine tõesti rikub silmi ja kuidas?

Puust ja punaseks

Pimedas lugemine silmi ei kahjusta ehk et ei mõjuta nägemist püsivalt. Samuti on vale levinud müüt, et hämaras lugemine põhjustab lühinägelikkust.

Pimedas lugemine võib Warbyparkeri kinnitusel silmi väsitada küll. Mõnikord võib see põhjustada ebamugavust või isegi valulikkust, kuid see ei ole püsiv. Õnneks on silmade väsimine ajutine ega kahjusta silmi püsivalt.

Inimsilma jaoks on hämaras lugemine raske töö. Ja nagu teisedki kehaosad, väsivad ka silmad, kui neid pingutada. Hämaras on silmadel raskem keskenduda ja seetõttu on pimedas lugemine suurem koormus, kui tavaline, heas valguses töötamine.

Salakaval oht peitub hoopis mujal

Tahvli, telefoni või e-lugeri kasutamine e-raamatute lugemiseks tundub ideaalse variandina, sel juhul ei tundu oluline, kas lugejat ümbritseb päevavalgus, sume hämarus või pilkane pimedus. Kuid ereda ekraani vaatamine hämaras on silmadele raske töö. See sunnib teie silmi pidevalt kohanema ereda ekraani ja pimeda ruumi vahel. See võib põhjustada teatud tüüpi silmade pinget, mida tuntakse arvuti vaatamise sündroomina.

Selle vältimiseks on mõned lihtsad viisid. Kõige lihtsam ja ilmsem soovitus on panna tuli põlema. Teiseks soovitatakse sisse lülitada sinise valguse filter, mis säästab silmi. Silmaarstiga tasub samuti nõu pidada, olemas on spetsiaalselt ekraani taga töötamiseks mõeldud prille.