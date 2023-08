JÄRJEJUTT ⟩ «Üle 40 aasta elada on sündsusetu. Labane! Ebamoraalne!»

«Ülestähendusi põranda alt» on Fjodor Dostojevski (1821–1881) varasema loomingu üks olulisemaid teoseid.

Kirjanik seab kahtluse alla tavapärase arusaama, et inimene on loomult hea ja mõistlik, luues oma jutustuses põrandaaluse kui antikangelase portree, kelle käitumist juhivad sageli kummastavalt irratsionaalsed tungid ja jõud.

1864. aastal kirjutatud jutustus «Ülestähendusi põranda alt» on märgiline ka seetõttu, et selles on eos paljud kirjaniku hilisema loomingu põhiideed ja -teemad.