Lihtne ja võimas meetod, mis aitab elus tasakaalu leida

Maria lisab, et igas inimeses on veel ka sisemise lapse energia. See on tema lapselik aspekt, kõige puhtam ja ehedam olemus. Sisemine laps aitab meil kontakti saada oma tõelise potentsiaali, eluülesande, elamise kire ja elurõõmuga. Kerguse, mängulisuse ja minnalaskmisega. Need on väga tähtsad omadused, mis on paljudes täiskasvanutes kadunud ja sügavale endasse peidetud.