«Ma ei suuda kunagi pikalt ahvile otsa vaadata, ilma et tunneksin end täiesti alandatuna»

Tom Eliot, see ülipeen mees, kes käis tol ajal sageli Woolfidel külas, võttis Mitzi üllataval kombel nurinata omaks. Ta oli alati loomakese vastu viisakas ega pahandanud ka siis, kui Mitz söögilaua all tema kingapaelad lahti sidus. Ükskord, kui Tom nädalalõpu Monk’s House’is veetis, tahtis ta Mitzile pai teha ja loom hammustas teda, aga selle asemel et vihastada, hüüdis Tom: ««Kuidas ma saan väikest marmosetti hoida, kui sa pistad nahka kõigepealt ühe mu käe ja seejärel teise?»» (Richardson 1 . Kõnealune «marmosett» polnud siin siiski ahv, vaid inimlaps.)

Virginiat poleks pidanud ärritama, et kõigist nende sõpradest tundus Mitzile kõige rohkem meeldivat Sibyl Colefax, aga see ärritas teda siiski. Kui Mitz Sibyli hinnalise tviidiga kaetud sülle hüppas, lootis Virginia riukalikult, et tal juhtub seal väike «õnnetus». Kuigi Sibyl Mitzi kiindumusele just samaga ei vastanud, klõbistas ta vastutulelikult Mitzi ees oma pärlikeed ja lubas seda katsuda (Mitz armastas pärleid – ja kust tema pidi teadma, nagu Virginia tänu Vitale teadis, et need polnud ehtsad?). Mitz armastas ka Vitat ja silkas mööda tema kurikuulsaid jalgu üles-alla – need olid tõesti nagu pöögipuud, nüüd, kus Vita oli priskemaks muutunud (nagu Virginia kihvatusega märkas).