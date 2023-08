Näitleja Kim Cattrall 5 lemmikraamatut naisautoritelt, kes on tema elu ja tööd enim mõjutanud

«Juba pealkiri on väga poeetiline ja annab aimu, mida raamatust oodata,» märkis Cattrall, kelle sõnul on autor leidnud imelise väljenduse oma kogemustele, mis on täis valu.

Kim Cattralli sõnul on selliseid raamatuid ilmunud teisigi, kuid see on kõige lugejasõbralikum ning tema ise on seda võtnud kui käsiraamatut. «Vaadates tagasi oma aastakümneid naisena elatud elule, langetatud otsustele ja ületatud ristteedele, olen pidanud seda väga kasulikuks. See ei tundunud mulle arhailine, vaid jätkuvalt värske ja toetav,» ütles ta. «Naised ja naiste rollid on nii palju muutunud, oleme 1930. aastatega võrreldes palju arenenud, kuid Esther Harding oli meie võimaluste osas mõnes mõttes nagu selgeltnägija. Minu arvates on see ääretult põnev.»