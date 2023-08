REMONDIPÕNEVIK ⟩ Kredexi toetuse taotlemiseks tuleb tõesõnu ajaga võidu joosta

Peaaegu. Puudu oli kaks väga olulist dokumenti. Maja tulevase energiatarbe simulatsioonarvutust ei olnud. Kiireim pakkuja lubas, et see valmib umbes nädalaga ehk viis päeva pärast Kredexi tähtaega.

Helistasin murelikult Kredexi infotelefonile: kui see on puudu, kas saan siis automaatse disklahvi või annate võimaluse dokument hiljem esitada? Viis päeva, rohkem ma ei vaja! «Meil on võimalik lubada puuduoleva lisamist, aga üldiselt me eeldame, et toetuse taotlejal on kõik ikka läbi mõeldud,» vastas jäine meeshääl.