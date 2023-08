KRIMIROMAAN ⟩ Perekonnas Darker on üks südametunnistus tumedam kui teine

1975-2004, Blacksand, Cornwall. Ranniku ääres on saar, kuhu mõõna ajal pääseb mööda maakitsust, kuid tõusu ajal on see mandrist eraldatud. Saarel on üks maja, mida kutsutakse Seaglassiks, kus terve oma elu on elanud Beatrice Darker, vanaema Nana, kuulus lastekirjanik. Naine kutsub oma 80. juubeliks kogu pere kokku. Sellest, kui nad viimati ühe laua taga istusid, on kaua möödas, aga kõik tulevad kohale. Keskööks on üks neist surnud ja ega teistelgi enam kaua elada pole jäänud. Igaühel on midagi südamel ja nad võiks vabalt pidada võistlust, kes on südametunnistuselt kõige rohkem Darker. Daisy saladus tuli välja juba lapsepõlves - tal oli sündides süda rikkis.