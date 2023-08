Andres Mustonen esitleb uut raamatut enda dissidentlusest

«Uus raamat on justkui jätkuks Hortus Musicuse 50. juubeli puhul mullu ilmunud raamatule,» ütles Andres Mustonen. ««Fuugas» räägin oma päritolust, sisemaailmast, oma töödest ja läbikäimistest maailma suurimate muusikutega,» lisas Mustonen.

«Raamatus on juttu ka omaaegsest dissidentlusest – nõukogude režiimi ajal toimunud vastalisest tegevusest, läbikäimisest väliseestlastega ja muust säärasest Kui soovisid olla edukas tegelane Eestis ja esineda ka välismaal, tuli olla peenelt kaval ja valmis ka ohtudeks,» kommenteeris Andres Mustonen.

Tänavu kevadel ilmnes, et Andres Mustonen oli käinud esinemas Venemaal. Sellest sündinud avaliku pahameele tõttu jäi ta ilma koostööleppest Eesti Kontserdiga. Hiljem tunnistas Mustonen, et tal on tekkinud olukorra pärast siiralt kahju.