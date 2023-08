Inga Lunge uues raamatus: Tartu inimesed on teistsugused, teistmoodi riides isegi

Istume pisikeses kabinetis ja ma saan aru, kui lootusetu ja totter kogu olukord on. Lasteaed on puhas ja korras, aga aegu näinud, pole liigset peenutsemist ega moodsaid sisustuselemente. Juhataja hääletoonist saan aru, et ta on juba päris kaua lastega töötanud. «Ma olen nõus teile tööle tulema, tegema, mida vaja. Mul päriselt on lapsele lasteaiakohta vaja,» ütlen nõutult. Toomas särab rõõmust, saab minu jutust indu juurde ja lisab, et tema võib hakata koristajaks. Juhataja vaatab meid ja muigab, lappab pabereid ja veab näpuga kusagil järge. Ma arvan, et ta on meelitatud seigast, et «Maa tuleb täita las- tega» on lasteaeda jõudnud.