«Minu põlvkonna jaoks on selline ükskõiksus ja hoolimatus arusaamatu!»

«Ainult mõned korrad, sest Erki kolis juba aastate eest Tallinna. Tean, et raamatu autor on Vello Teesalu hea sõber ning kõva linnumees. Vähemalt neljal-viiel aastal ka küllaltki sage matkakaaslane. Tallinna kolides kinkis Erki Niitsoo igast oma teosest kaks eksemplari Vellole. Alles siis ütles, et need on varjunime all tema enda kirjutatud. Algul Vello arvas, et Erki ajab pada, aga raamatut lugedes tundis ta mitmed juhtumid ära. Vahel ka iseenda, nimetu retkekaaslasena. Hiljem andis Vello ühe eksemplari omakorda Tiidule.»