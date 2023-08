Algab sajandi kuulsuste mõrvaprotsess. Mis siis, kui kohtusaalis on rohkem kui üks näitleja?

Ta sügas habet, mis kattis nüüd kogu lõua ja põsed. Arutledes omaette, kas mustus ja higi lisavad ta välimusele koloriiti, ajas ta end aeglaselt pappkastilt püsti ja sirutas selga. Liigutamine kandis ta ihulõhnad talle ninna. Kuus nädalalt polnud ta vahetanud ei sokke ega aluspesu, kuus nädalat polnud ta duši all käinud. See hais oli lämmatav.

Kane’ile pakkus rahuldust teekond missiooni lõpptulemuse suunas. Nägemine, kuidas kõik laabub täpselt nii, nagu ta oli ette kujutanud. Ja ometi tekitas pisut juhuslikkust Kane’is põnevust. Elton ei saaks kunagi teada, et tema saatus otsustati just praegusel hetkel ning et seda ei teinud Kane, vaid münt – kas tuleb kull või kiri. Kane võttis veeranddollarilise, viskas õhku, püüdis kinni ja vajutas käeseljale. Kuni münt külmas hingeauru pilves keerles, otsustas Kane, et kull tähendab Eltoni surma.