«Kogu elu ootad sa surma. Ja siis läheb nii kiiresti»

Kaks päeva hiljem ütles üks valges kitlis tark inimene haigla intensiivraviosakonnas, et komissari elu oli päästnud tema otsus sihtida tulistades suulakke. Et ellujäänud teevadki tavaliselt nii ja alati saab otsustavaks püstolitoru paarimillimeetrine kalle, kümneviieteistkümnekraadine nurk. Kujutage ette, oli arst näidanud politseinikele, kes püsisid Grensi voodi kõrval, et te torkate nimetissõrme ja keskmise sõrme suhu ja püüate üles sihtida. See on raskem, kui arvata võiks. Siis, et te häguses ja mustas maailmas, kus puuduvad piirjooned, meeleheitel ja värisedes vahetate sõrmed püstoli vastu. Kohutavalt palju raskem. Kui teie sõber oleks sihtinud otse – siis oleks tal see korda läinud. Või poleks korda läinud, kuidas seda nüüd võttagi.